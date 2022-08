COA staat 'op instorten', asielzoekersorganisatie ziet geen oplossing meer

29 jul. 2022 - 15:22

Ik wil graag afscheid nemen van een aantal lieve reageerders, denk dat ze zelf wel weten wie ook jou Eric M, inmiddels is de censuur op Joop zo hevig dat ik alles wat ik denk moet afzwakken en op eieren loop. Goed recht van de redactie maar dit is niet leuk meer, dan zeg ik liever niets en ga de strijd met extreemrechts wel anders aan. Vvmu is voor minderheden van essentieel belang, hopelijk word de redactie eens wakker, toch behoren jullie ook tot degenen aan wie dit afscheid gericht is. Dit bericht heb ik met groot verdriet geschreven, vond reageren altijd een leuke iets om verveling tegen te gaan en me te verzetten tegen de extreemrechtse ontmenselijking. De conservatieve revolutie is op herhaling, weer worden mensen bestreden op dezelfde basis. Één van m'n favoriete nummers. "Too many words on the tip of my tongue and I can never figure out, when to speak when to Shout when to shut up when to knock myself out I need a brainwash, grey matter bath I need all the clutter thrown in the trash I need a brainwash 'cause I'm a loon So could you please throw my head in a tub I Could really use a cerebral scrub wash Away what I know, it's an over-rated frontal lobe Expensive thrills, sexual perversity, are always filling My mind, mixed with guilt 'cause bombs over Dresden are kinda bringin' me down" https://youtu.be/hQn35n3Zvjw

23 Reacties