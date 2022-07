College Rechten van de Mens: voorkeursbehandeling Oekraïense vluchtelingen in strijd met de wet

Het kabinet en gemeenten maken zich schuldig aan discriminatie door op veel plekken uitsluitend asielzoekers uit Oekraïne te willen opvangen en niet uit andere landen. Dat heeft het College voor de Rechten van de Mens (CvdRM) bepaald. De voorkeursbehandeling die Oekraïners krijgen is volgens het college in strijd met de wet.

Sinds april bestaat er weliswaar een speciale regeling, namelijk de Regeling opvang ontheemden Oekraïne, maar die schrijft alleen voor dat Oekraïense vluchtelingen tijdelijk niet de normale asielprocedure hoeven te doorlopen. Het betekent echter niet dat er een onderscheid gemaakt mag worden tussen Oekraïners en asielzoekers uit andere landen als het gaat om het bieden van opvang. Exact wat er nu wel gebeurt. Terwijl in de azc’s en de het aanmeldcentrum in Ter Apel een groot tekort is aan opvangplekken, zijn er in de opvang voor Oekraïners nog ruim vierduizend plekken vrij.