Verlangen naar asielcrisis leidt tot grote rotzooi in coalitie Actueel • Vandaag • leestijd 4 minuten • 524 keer bekeken • bewaren

De coalitiepartijen hadden vóór de Algemene Politieke Beschouwingen afgesproken elkaar niet meer de tent uit te vechten. De aan ruziemaken verslaafde Wilders nam zich zelfs voor niet meer zuur te zijn. Maar uiteindelijk ontaardde het debat toch weer in het bekende gekift waar de ultrarechtse coalitie om bekend staat. Nadat het debat om 3 uur 's nachts was beëindigd, werden door de trouwe Kamermedewerkers de koffiekopjes opgeruimd en de toiletten gereinigd. Alleen de coalitie onder leiding van Wilders bleek niet in staat de eigen rotzooi op te ruimen. De crisis in de coalitie is nog lang niet voorbij.

Nicolien van Vroonhoven, die de met ziekteverlof afwezige NSC-leider Pieter Omtzigt vervangt, liet in het debat weten dat de kans klein is dat ze instemt met de zeer omstreden noodprocedure waarmee het kabinet het parlement buiten spel wil zetten. Wilders 1 kiest voor die staatsrechtelijk zeer dubieuze strategie omdat er in de Eerste Kamer geen meerderheid is voor het hysterische plan om een 'asielcrisis' uit te roepen terwijl die er niet is. De problemen bij de opvang zijn er hoofdzakelijk omdat Faber weigert die op te lossen.

Wilders daarentegen blijft vasthouden aan zijn door landen als Hongarije geïnspireerde politiek om het parlement macht te ontnemen. Het uitroepen van de crisis en opzij schuiven van de democratische procedures moet doorgaan "Ik heb geen ruggengraat van banaan", twitterde de leider van de partij zonder leden en democratische structuur. Inmiddels is de vraag of het plan waar hij tegen alle deskundige adviezen in aan vast wil houden, de bananenschil wordt waar zijn kabinet over uitglijdt.

De coalitie wil met omstreden middelen het parlement buiten spel zetten en daarmee zogenaamd daadkracht tonen maar blijkt ondertussen zelf ernstig verdeeld. Het probleem is zo groot dat na maanden onderhandelen en een kabinet dat al op 2 juli is beëdigd er in de ministerraad nog steeds niet is vergaderd over de omstreden plannen, zo werd duidelijk uit de schoorvoetende bekentenissen van premier Schoof. De hete aardappel wordt steeds vooruit geschoven, nu weer omdat de ministers komende week in het buitenland zijn.

Premier Dick Schoof draaide zich helemaal vast in de kwestie, die de twee coalitiepartijen PVV en NSC diep verdeelt. Ambtenaren bleken in duidelijke woorden de noodwet af te keuren, bleek toen de Kamer om die informatie vroeg. Schoof zit „klem” in het dossier, zei hij, en dat klopt politiek: de PVV wil de noodwet per se, NSC heeft grote bezwaren. Schoofs enige redmiddel was uitstel: de ministerraad moet zich er nog over buigen, er is nog geen besluit. Behalve dat de noodwet vorige week al in het regeerprogramma werd aangekondigd.

Volgens de krant heeft Wilders er voordeel van dat Omzigt ziek thuis zit en kan hij daardoor zijn zin door blijven drijven. De positie van premier Schoof is te zwak om daar tegen in te gaan. VVD-leider Yesilgöz is zo bang voor de val van een kabinet en nieuwe verkiezingen dat ze zich volledig achter de ondemocratische praktijken van Wilders schaarde en er zelfs nog een tandje bij wil doen. De vrees voor verkiezingen lijkt het enige dat deze ruziecoalitie bij elkaar houdt.

Het AD constateert dat er slechts sprake is van uitstel van executie:

De onenigheid tussen PVV en NSC kwam onder hoogspanning te staan nu duidelijk is dat ambtenaren van meerdere ministeries het kabinet hebben gewaarschuwd dat het plan juridisch rammelt. Hoewel de problemen met de asielopvang groot zijn, rechtvaardigen die volgens hen niet het inzetten van noodrecht. Dat maakt het voor de NSC-ministers vrijwel onmogelijk om straks in het kabinet straks nog in te stemmen met de noodprocedure zonder gezchtsverlies te lijden.

Daarbij gaat het alleen om de methode die de autocraat Wilders voorstaat, het buiten spel zetten van het parlement. Dat lijkt voor hem een kroonjuweel te zijn. Want het beleid kan ook langs democratische weg gerealiseerd worden, met spoedwetgeving. Daar pleiten ChristenUnie en CDA voor.

Opvallend genoeg gaat de ruzie over de manier waarop strengere asielregels moeten worden doorgevoerd en niet zozeer over de maatregelen zelf. Er is zowel bij de vier regeringspartijen als bij een deel van de oppositie steun voor veel strengere asielregels.

Wilders heeft zijn kiezers jarenlang dedain voor de volksvertegenwoordiging bijgebracht door te spreken van een nepparlement. Nu hij de grootste is wil hij laten zien dat hij geen volksvertegenwoordiging nodig heeft om politiek te bedrijven.

Ondertussen gaat het nog weken duren voordat Faber haar plannen op de agenda zet. Tijdens het debat werd ook duidelijk dat haar praatjes over "stevige juridische onderrbouwing" gebakken lucht waren. Ze bleek amper met de voorbereidingen bezig te zijn geweest. Dat werpt een vreemd licht op de haast die de PVV zegt te willen maken.