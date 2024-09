Dick Schoof wil asielcrisiswet op Erdoganeske wijze doordrukken

Dick Schoof zal de juridische analyse over de asielnoodwet pas met de Tweede Kamer delen nadat het besluit is genomen. Dat heeft de premier de Kamer kort voor de start van de tweede dag van de algemene politieke beschouwingen laten weten. Op de eerste dag hadden Kamerleden om die juridische analyse gevraagd.

“Waarom zouden we niet allerlei noodwetten maken om eerst even al die crisissen op te lossen, en daarna laten we die Omtzigt wel weer praten over dat goede bestuur”, aldus Omtzigt destijds. De NSC-leider was duidelijk over verzoeken om noodwetgeving: “Nee, nee en nog eens nee.”