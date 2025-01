Veroordeelde crimineel ingezworen als president VS voor heel kleine menigte

Fuckface von Clownstick is maandag om even na 12:00 uur plaatselijke tijd ingezworen als 47ste president van de Verenigde Staten. De 78-jarige veroordeelde crimineel loog ten overstaan van een zeer select gezelschap dat hij zijn best zal doen om de grondwet te beschermen. De inauguratie vond plaats in de Rotunda, een zaal in het midden van het Capitool. Na de plechtigheid begon de allround oplichter, die tijdens zijn vorige presidentstermijn op 30.573 leugens werd betrapt, aan een speech vol nieuwe onwaarheden.