Trump dobbelt met verzwaarde stenen

Dat kunnen U en ik ook doen als we tenminste een startkapitaaltje hebben. Ik zou er dan vervolgens voor moeten zorgen dat Han zijn gave gulden op verschillende platforms voor bitcoinachtig geld komt. De aantallen bepaal ik zelf, evenals de startwaarde als die maar overeenkomt met het ingelegde kapitaal. Een gedeelte van de voorraad munteenheden houd ik voor mezelf. Als de koers stijgt en die naar mijn inzicht zijn top bereikt, verkoop ik ze en incasseer de winst. Zakt Han zijn gave gulden in elkaar, dan ben ik mijn zuurverdiende spaarcentjes kwijt. Die kans is groot want in tegenstelling tot Donald Trump word ik niet geïnaugureerd tot president van de Verenigde Staten. Zelfs is de kans nihil dat Dick Schoof me belt met de vraag: “Han, ik word gek van dat stelletje. Wil je het asjeblief van me overnemen?”