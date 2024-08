Verdachten mesaanval Solingen en aanslag Franse synagoge zitten vast

De islamitisch geïnspireerde terreurgroep IS heeft de aanslag bij het diversiteitsfestival in Solingen opgeëist. Volgens IS zou met de mesaanval de dood van moslims in Gaza worden gewroken. Er vielen drie doden in de plaats die zo’n 65 kilometer van de Nederlandse grens ligt. De Duitse autoriteiten onderzoeken nu of er daadwerkelijk sprake is van een terroristische actie.