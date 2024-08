Drie doden bij mesaanval op diversiteitsfestival in Soiingen, dader voortvluchtig Actueel • Vandaag • leestijd 2 minuten • 680 keer bekeken • bewaren

In de Duitse stad Solingen, zo'n 65 kilometer van de Nederlandse grens bij Roermond, zijn drie bezoekers van een festival, een vrouw en twee mannen, gedood en acht mensen gewond geraakt, waarvan enkelen zeer zwaar. De onbekende dader is nog voortvluchtig. De politie heeft een klopjacht geopend maar is ook op zoek naar het motief en waarschuwt het publiek voor desinformatie die verspreid wordt. De politie gaat er inmiddels wel vanuit dat het een aanslag is.

Het Festival van Diversiteit is een meerdaags festival ter gelegenheid van het 650-jarige bestaan van de stad, dat verspreid door het centrum van de stad op kleine podia wordt gehouden. Bij de gruwelijke aanval, die om kwart voor tien in de avond plaatsvond, stak de man uit het niets in op bezoekers en maakte zich daarop uit de voeten. Een ooggetuige verklaarde tegenover de lokale krant Solinger Tageblatt dat hij op een paar meter afstand van de aanslag stond en aan het gezicht van de optredend artiest op het podium zag dat er iets aan de hand was. Hij keek om en zag op een meter afstand iemand op de grond vallen. Aanvankelijk dacht hij nog dat het ging om een geval van dronkenschap ging maar toen zag hij plassen bloed en meer slachtoffers liggen.

Duitsland wordt de laatste tijd geteisterd door een reeks mesaanvallen die uitgegroeid zijn tot een politieke kwestie. Solingen kent een trieste geschiedenis met geweld dat zich richt tegen diversiteit. In 1993 staken extreemrechtse daders het huis van een groot Turks gezin in brand. Drie kinderen en twee vrouwen kwamen om het leven. De daad maakte ook in Nederland een golf van protest los.

De burgemeester van Solingen, Tim Kurzbach, heeft vrijdagavond vol ontzetting gereageerd op de fatale mesaanval in zijn stad. ,,We wilden samen het jubileum van onze stad vieren, maar nu moeten we rouwen om doden en gewonden”, schrijft hij op Facebook. ,,Wij zijn allemaal in shock, vol afgrijzen en diep bedroefd”, aldus de burgemeester. ,,Het is hartverscheurend dat er een aanval is gepleegd in onze stad. Ik heb tranen in mijn ogen als ik denk aan degenen die we hebben verloren. Ik bid voor iedereen die nog steeds voor zijn leven vecht.”