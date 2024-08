Explosie bij synagoge in Frankrijk, politieagent raakt gewond Actueel • Vandaag • leestijd 1 minuten • 111 keer bekeken • bewaren

In La Grande-Motte, een populaire badplaats aan de Zuidfranse kust nabij Montpellier, heeft een onbekende zaterdagochtend brand gesticht in een auto die voor de plaatselijke synagoge geparkeerd stond. Een gasfles in de auto is daarbij geëxplodeerd. De voordeuren van de synagoge werden bij de felle brand beschadigd en een politieagent raakte gewond. Vermoed en gevreesd wordt dat het gaat om een actie gericht tegen de joodse gemeenschap, waarvan leden zich op zaterdagochtend verzamelen in het gebedshuis.

De minister van Binnenlandse Zaken spreekt van een "duidelijk criminele daad". Zowel hij als premier Gabriel Attal brengen later op de dag een bezoek aan de getroffen moskee. Een pro-Palestina demonstratie die zaterdag in Montepellier gehouden zou worden is door de autoriteiten verboden verklaard in verband met het incident, meldt de Huffington Post.

De daad is geregistreerd door een beveiligingscamera waarop te zien is dat een persoon de brand sticht en wegvlucht. Er is nog geen verdachte aangehouden.

Renaud Muselier, president van de regio en lid van Macrons partij Renaissance, stelt dat het duidelijk om een antisemitische aanslag gaat en dat de daders verantwoordelijk zullen worden gehouden.