Vandaag zijn het de Palestijnen, morgen zijn wij het zelf

René Romer

Donald Trump: “To the People of Gaza: A beautiful Future awaits, but not if you hold Hostages. If you do, you are DEAD!”

Het plan van de Arabische landen voor de wederopbouw van Gaza werd deze week door de Amerikaanse en Israëlische regeringen meteen en zonder terughoudendheid verworpen. Tegelijkertijd meldde de Amerikaanse president vast te houden aan zijn plan om Gaza etnisch te zuiveren van haar Palestijnse inwoners.

Maar woensdag ging Donald Trump nog een stap verder. Hij uitte doodsbedreigingen tegen de gehele Palestijnse bevolking in Gaza. Zijn bericht op Truth Social kan worden geïnterpreteerd als het openlijk aanzetten tot genocide.

Wie mocht denken dat de wereld na deze schokkende social media post alsnog is wakker geschud, komt bedrogen uit. Reacties van onze politici zijn er niet of nauwelijks. Zélden in onze naoorlogse geschiedenis werd een volk zó in de steek gelaten als het Palestijnse.

Los van de meer dan 60.000 officieel gemelde doden, stelt recent wetenschappelijk onderzoek dat de gemiddelde levensverwachting van de inwoners van Gaza inmiddels is gekelderd van rond de 75 jaar in de periode vóór oktober 2023, naar rond de 40 jaar vandaag.

Dat wegkijken bij de Israëlische misdaden een tweede natuur voor de meeste van onze politici is geworden, blijkt ook uit het negeren van de door Israël geschonden staakt-het-vuren overeenkomst van jongstleden januari. Met onder meer ver over de honderd door Israëlische militairen vermoorde Palestijnen.

De overeenkomst werd met tegenzin door de Israëlische regering getekend. Vandaar het al wekenlang door Israël blokkeren van de invoer van talloze zo noodzakelijke goederen. Hierdoor wordt het de Palestijnse bevolking onmogelijk gemaakt serieus puin te ruimen, alle lichamen te bergen, ziekenhuizen goed uit te rusten en tijdelijke woonunits te plaatsen.

Sinds afgelopen weekend is daar bovendien een volledige blokkade van álle hulpgoederen overheen gekomen in een hernieuwde poging de Palestijnse bevolking uit te hongeren. En in de tussentijd zijn de inspanningen om de Westelijke Jordaanoever etnisch te zuiveren op een ongekende manier geïntensiveerd.

Nu de Europese landen zeer terecht alles in het werk stellen om de Oekraïense bevolking te beschermen nadat de VS openlijk de kant van Poetins Rusland lijken te kiezen, is het contrast met het Europese wegkijken bij de barbaarse Israëlische misdaden tegen het Palestijnse volk bijna surrealistisch.

Voor veel Europese politici zijn de Palestijnen van vandaag wat joodse Europeanen in de vorige eeuw voor veel toenmalige politici waren; je laat ze volledig in de steek, geeft ze geen enkele bescherming, en als het tot genocide leidt, mwah…

Dat in Nederland 9 op de 10 moslimjongeren geen vertrouwen meer hebben in de Nederlandse overheid, is mede hiervan een vanzelfsprekend gevolg. Europese en Nederlandse politici dreigen met hun double standards onze multiculturele samenlevingen steeds verder uit elkaar te rijten. Met het zó opzichtig tonen dat je (terecht) tot het uiterste wilt gaan voor de bescherming van witte Oekraïners maar tegelijkertijd alle ruimte geeft aan de vernietiging van het Palestijnse volk, kiezen veel van onze politici er nadrukkelijk voor onze Nederlandse en Europese samenlevingen van binnenuit te beschadigen.

En dat ondergraven van onze samenlevingen is des te riskanter in het licht van de huidige Russische dreiging. Want in een zwaar verdeelde en gepolariseerde multiculturele samenleving hebben we straks niet eens voldoende menskracht om ons land tegen de Russische dreiging te verdedigen. Ik schreef daar eerder over .

Bovendien willen onze politici nog steeds niet inzien dat het op Palestijnse burgers uittesten van Amerikaans, Israëlisch, Duits en Brits wapentuig, inclusief vernieuwende AI-technologie, ook een potentieel gevaar voor onszelf is.

Tijdens een recente stemming in de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties koos de Israëlische delegatie opzichtig voor de Amerikaanse pro-Rusland motie. Tegelijkertijd werkt de Trump-administratie nu al aan een verlichting van de Amerikaanse sancties tegen Rusland.

Het wapentuig dat sinds oktober 2023 met Europese steun op de Palestijnen is uitgetest, kan daarmee ooit als een boemerang naar ons terugkeren.