Overgrote deel jonge moslims geen vertrouwen in overheid door moslimhaat en onvoorwaardelijke Israël-steun

Negen op de tien moslimjongeren hebben geen vertrouwen meer in de Nederlandse overheid. Dat blijkt uit een enquête van onderzoeksbureau Opiniehuis, in opdracht van De Nieuws BV . 89 procent van de moslimjongeren zegt geen vertrouwen te hebben in de politiek. Redenen hiervoor zijn de recente politieke ontwikkelingen en de manier waarop moslims in de media worden gepresenteerd.

Aanleiding voor De Nieuws BV om onderzoeksbureau Opiniehuis te vragen een enquete te houden. Het onderzoek is vorige maand door Opiniehuis uitgevoerd onder een representatieve groep moslimjongeren (514 respondenten) in de leeftijdscategorie van 18-35 jaar. De respondenten gaven verschillende redenen voor hun gebrek aan vertrouwen in de politiek, waaronder de manier waarop er over moslims wordt gesproken en de omgangsvormen van politici. Driekwart (76%) van de moslimjongeren maakt zich zorgen over opkomend populisme, vooral Marokkaans-Nederlandse moslims (81%).

Toekomst

Het politieke klimaat, islamofobie en hoe ze in de media worden gepresenteerd, maken dat moslimjongeren somber zijn over hun toekomst in Nederland. 34% heeft een negatieve kijk, terwijl een gelijk percentage positief is. Moslims met een Marokkaanse achtergrond zijn het somberst over hun toekomst in Nederland. Twaalf procent van de respondenten zegt dat hun beeld over de toekomst in Nederland positief is veranderd, terwijl 55% aangeeft dat dit juist in negatieve zin is veranderd.