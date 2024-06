Van der Plas roffelde niet hard genoeg met knuistje op tafel en is nu bbboos dat Natuurherstelwet er komt

Caroline van der Plas heeft, zoals het een goed populist betaamt, het idee dat elke stem op haar 'de wil van het volk' betreft. Ze is dan ook laaiend dat een meerderheid van de Europese lidstaten heeft ingestemd met de Europese verordening betreffende natuurherstel, oftewel de Natuurherstelwet. Het was maandag uiteindelijk Oostenrijk dat geheel onverwacht van standpunt veranderde en de wet door het parlement loodste.

"Dit is een ongekende schoffering van kiezers in EU-landen en een miskenning van de veranderde politieke realiteit," liet Van der Plas weten. "De gevolgen van het aannemen van de omstreden Natuurherstelverordening voor Nederland zijn enorm".

Die gevolgen zijn inderdaad enorm. Wanneer de wet wordt nageleefd, betekent dat namelijk dat de biodiversiteit weer toeneemt en de fors beschadigde natuur zich beetje bij beetje kan herstellen. Wat weer tot gevolg heeft dat de Europese bevolking een gezondere leefomgeving heeft. Maar dat bedoelt Van der Plas uiteraard niet, zij maakt zich vooral druk om Big Agro, want het zijn onder andere de veehouders met hun megastallen vol dierenleed en overmatige uitstoot van schadelijke gassen die door de strengere natuurregels worden getroffen.

Het is dan ook niet verwonderlijk dat partijen die de natuur wél een warm hart toedragen en niet hun uiterste best doen de complete kaalslag zo spoedig mogelijk te verwezenlijken, wel enthousiast zijn over de onverwachtse Oostenrijkse stem.