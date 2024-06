Oostenrijk lijkt Natuurherstelwet te redden

“Op een persconferentie in Wenen kondigde minister van Milieu Leonore Gewessler, die deel uitmaakt van de groene partij, vandaag aan dat Oostenrijk toch vóór de natuurherstelwet zal stemmen. Dat is een ommezwaai. De deelregeringen in Oostenrijk konden geen gedeeld standpunt overeen komen. Doordat het land intern verdeeld was over de wet, wilde het zich - net als België - bij de stemming onthouden. Onlangs lieten twee deelstaten evenwel hun verzet tegen de wet varen.”