Van der Plas loopt boos weg uit bijeenkomst wegens gebruik taboewoord

Caroline van der Plas, die deze week al opviel omdat ze het mediaplatform Cestmocro wil censureren en zelfs verbieden, is boos weggelopen bij een boekpresentatie van Wilco Boom, politiek verslaggever van de NOS. Hij schreef het boek 'De ruk naar rechts. Hoe we de onvrede over de politiek in Nederland kunnen verklaren'. Aanleiding vormt de verkiezingsuitslag van 2023 waarbij de PVV een monsterzege behaalde maar ook nieuwkomer NSC goed scoorde, zoals een paar maanden eerder BBB. Niet eerder waren kiezers zo op drift als in het verkiezingsjaar 2023, constateert Boom. Hij sprak een groot aantal betrokkenen uit de politiek en deskundigen van buitenaf met als doel te achterhalen hoe het zover heeft kunnen komen?

Het boek werd donderdag gepresenteerd in het parlementaire perscentrum Nieuwspoort, dat gevestigd is in hetzelfde gebouw als de Tweede Kamer. Van der Plas was uitgenodigd omdat ze als betrokkene door Boom is geïnterviewd. Maar de boerendiva was binnen de kortste keren weer vertrokken omdat er een 'verkeerd woord' viel, zo schrijft ze zelf op X. Ze vindt dat de uitslag waarbij de extreemrechtse partij van Wilders 37 zetels haalde, niet als een 'ruk naar extreem-rechts' benoemd mag worden. En zelfs de suggestie niet mag worden gedaan.

"Gisteren was ik precies 5 minuten bij een boekpresentatie. Het boek Ruk naar rechts, waarvoor ik ook geïnterviewd was. De uitgever begon met te zeggen: Had dit niet “Ruk naar extreem-rechts moeten zijn?”. Ik heb mijn colaatje op de bar gezet, doei gezegd en ben de tent uitgegaan."

In reacties wordt geconstateerd dat Van der Plas wel erg lange tenen heeft: "Het blijft fascinerend hoe dezelfde mensen die vinden dat minderheden een dikkere huid moeten ontwikkelen en vinden dat iedereen alles moet kunnen benoemen, zelf bij het minste al gekrenkt weglopen en zich weggezet voelen. U bent Kamerlid. Grow a pair en ga het gesprek aan", reageert Trouw-columnist Emine Uğur.

Overigens is een tere huid een veel voorkomende eigenschap van mensen die vinden dat anderen moeten kunnen incasseren. Ook van Wilders is bekend dat hij slecht tegen kritiek kan. Zo startte bij onlangs nog een boycotactie tegen dagblad Trouw, een verzetskrant uit de Tweede Wereldoorlog, omdat die het waagde een kritische cartoon te publiceren.