Grootste regeringspartij PVV roept op tot strafactie tegen dagblad Trouw wegens kritische cartoon Actueel • Vandaag • leestijd 1 minuten • 1455 keer bekeken • bewaren

De grootste regeringspartij van Nederland heeft opnieuw de aanval op de vrije pers geopend. Geert Wilders van de PVV riep zijn volgers op tot een strafactie tegen dagblad Trouw omdat de krant een kritische cartoon, van de internationaal gelauwerde Tjeerd Royaards, over het beleid van zijn kabinet publiceerde. In de cartoon is de PVV'er bezig met zijn favoriete hobby, het over de grens zetten van migranten (voor zo ver die natuurlijk niet met hem of zijn handlangers getrouwd zijn).

De partijleider, die zich wel vaker snel gekwetst voelt, gaf zijn volgers via X instructies om direct het abonnement op het kleinste landelijk dagblad op te zeggen. Trouw is in de Tweede Wereldoorlog opgericht als verzetskrant tegen de nazi's.