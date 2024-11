BoerenBedrogBeweging probeert persvrijheid weer te beknotten: eist verbod op Cestmocro Actueel • Vandaag • leestijd 3 minuten • 488 keer bekeken • bewaren

BBB en persvrijheid gaan niet samen, dat bewijst Caroline van der Plas opnieuw. De boerenpartijleider die X aan de lopende band gebruikt om journalisten met onwelgevallige berichten in diskrediet te brengen, wil dit keer een verbod op het onder jongeren populaire Instagram-account Cestmocro. Het account dat veel aandacht besteedt aan de Israëlische genocide en oorlogsmisdaden in Gaza is volgens Van der Plas een antisemitisch en haatzaaiend platform.

Van der Plas wil oproepen tot een verbod tijdens het aankomende antisemitisme-debat in de Tweede Kamer, dat wordt gevoerd naar aanleiding van de volledig uit de context getrokken rellen in Amsterdam. Die ontstonden nadat extreemrechtse hooligans van voetbalclub Maccabi Tel Aviv huishielden in de hoofdstad, waarbij burgers werden aangevallen, geprobeerd werd huizen binnen te dringen en de politie werd aangevallen. De reactie hierop van Amsterdammers werd vervolgens opzichtig geframed als "pogroms" en jodenhaat.

Op het account van Cestmocro wordt naar aanleiding van de zoveelste censuurpoging van BBB verwezen naar de grondwet die de vrijheid van meningsuiting en persvrijheid beschermt. Een artikel waar BBB niets mee heeft, gezien het feit dat de partij zich volkomen kritiekloos in de armen nestelde van de antirechtsstatelijke PVV om een plekje in het kabinet te bemachtigen. Ook trekt het platform parallellen met de Israëlische overheid die onlangs Al Jazeera verbood in Israël en in de door Israël illegaal bezette Palestijnse gebieden, omdat de nieuwsorganisatie niet aan de leiband van de regering-Netanyahu loopt en verslag doet van de genocide. Cestmocro wijst er daarnaast op dat het door BBB zo vurig verdedigde Israël wereldwijd momenteel het grootste gevaar voor journalisten is. Uit onderzoek van het Committee to Protect Journalists (CPJ) is gebleken dat Israël opzettelijk journalisten in Gaza en de Westelijke Jordaanoever doodt. Sinds 7 oktober vorig jaar zijn minstens 137 journalisten vermoord door Israël.

Ook de Telegraaf en Israëlisch propagandaorgaan CIDI spreken zich uit voor een verbod. Cestmocro zegt hier zelf over: "2024, het jaar waarin zelfs kranten oproepen tot censuur in Nederland. Nogmaals: je uitspreken over een genocide was, is en zal nooit antisemitisch zijn."

Reageerders op Cestmocro zijn al net zo verbouwereerd door de opzichtige poging van het inperken van de vrijheid van meningsuiting en de persvrijheid door BBB. In de reacties valt onder meer te lezen:

"Dit is een regelrechte aanval op het vrije woord en het monddood maken van mensen die opkomen voor Palestijnen. Walgelijk en gevaarlijk!"

"Persvrijheid is kennelijk voorbehouden aan bepaalde mensen, religies en stromingen. De rest is aangemerkt als haatdragend, terrorisme bevorderend en antisemitisch. Onder die noemers willen ze je helaas de mond snoeren. De geschiedenis leert ons dat mensen zich de mond niet laten snoeren. Uiteindelijk worden weer nieuwe wegen gevonden om de waarheid te spreken."