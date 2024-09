Ultrarechts kabinet verjubelt de welvaart, vernietigt de natuur en verpest de volksgezondheid

Het ultrarechtse kabinet voert korte-termijnbeleid dat de toekomstige welvaart zal schaden. De ongekende bezuinigingen op onderwijs, onderzoek en innovatie leveren nu even wat geld op, maar zullen in de toekomst zorgen voor welvaartsverlies, waarschuwt het Centraal Planbureau (CPB).

“Onderzoek laat wereldwijd een duidelijk verband zien tussen uitgaven aan onderwijs en welvaartsgroei”, zegt CPB-directeur Pieter Hasekamp in NRC . Hasekamp staat bepaald niet alleen in zijn kritiek. Ook oppositiepartijen lopen te hoop tegen de bezuinigingen: Frans Timmermans (GroenLinks-PvdA) en Rob Jetten (D66) uitten vorige week forse kritiek op de grootste bezuiniging op onderwijs van deze eeuw.

Het Planbureau voor de Leefomgeving verwacht dat Nederland de klimaatdoelen met het nu voorgestelde beleid niet zal halen. Daarvoor betaalt Nederland in de toekomst ook financieel de prijs, waarschuwen de planbureaus in NRC: “Als de komende jaren blijkt dat de klimaat- of natuurmaatregelen inderdaad onvoldoende zijn, moeten „plotseling kostbare maatregelen genomen worden” om de doelen wel te halen.”

Volksgezondheid

Terwijl Dick Schoof in de sportzomer niet bij de Olympische sporters was weg te slaan, bezuinigt zijn kabinet door belastingvoordelen voor sporten te schrappen. Met name groepen die toch al een grotere kans lopen op gezondheidsproblemen, zullen daardoor stoppen met bewegen, is de verwachting.