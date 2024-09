Oppositie fileert regeerprogramma: wat heeft het kabinet de afgelopen maanden gedaan?

“In plaats van investeren in oplossingen die ons land verder brengen, kiest dit kabinet voor tijdelijke lapmiddelen. De rekening volgt later”, aldus D66-leider Rob Jetten. “Het programma wordt alleen concreet op migratie, alsof dat de oorzaak is van al onze problemen”, oordeelt GroenLinks-PvdA-leider Frans Timmermans.

In augustus voorspelde het CPB nog dat Nederlanders er zonder kabinetsingrijpen 1,1 procent op vooruit zouden gaan. Nu het ultrarechtse kabinet zijn plannen heeft geopenbaard, blijft daar nog maar 0,7 procent van over. “Dit kabinet is een monsterverbond van rechts en het grote geld”, is de conclusie van Jimmy Dijk. De SP-leider hekelt het “pamperen van aandeelhouders en vastgoedbezitters”. Zo gaat de overdrachtsbelasting voor huisjesmelkers weer omlaag.