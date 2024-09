Ultrarechts sloopkabinet maakt er een BBBende van en duwt natuur en boeren verder in de stront

Het nieuwe kabinet schuift de stikstofproblemen verder voor zich uit in plaats van ze op te lossen. Eerder besloten de vier coalitiepartijen al om het budget voor het NPLG grotendeels te schrappen. Zo blijft er veel minder geld over om de natuur te verbeteren en om boeren te helpen, bijvoorbeeld als ze op een andere manier willen gaan werken of stoppen.

“Wat een BBBende”, verzucht ChristenUnie-Kamerlid Pieter Grinwis in een reactie op X. “Het geld grotendeels wegbezuinigd. De fik in het NPLG. Geen antwoord op de vraag hoe dan wel voor natuur, water en klimaat te zorgen. De oude schoenen weggegooid, terwijl de nieuwe er nog lang niet zijn. (…) Ondertussen moeten veel boerengezinnen vrezen voor de toekomst van hun bedrijf. PAS-melders dreigen nog langer te kunnen fluiten naar een vergunning. En de rechter staat klaar om provincies te dwingen vergunningen in te trekken. Het is onverteerbaar.”