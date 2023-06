Ultraconservatieve rechters VS schieten positieve discriminatie af

Deze ‘positieve discriminatie’ was veel conservatieve Amerikanen al tijden een doorn in het oog. Nu zes van de negen rechters in het Amerikaanse Hooggerechtshof ultraconservatief zijn, roken zij hun kans. Een meerderheid in het hoogste Amerikaanse rechtscollege heeft donderdag geoordeeld dat Harvard en de University of North Carolina zouden discrimineren tegen Aziatische Amerikanen, schrijft The Guardian.