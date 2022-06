Amerikaans Hooggerechtshof draait strijd tegen klimaatcrisis de nek om

Het Amerikaanse Hooggerechtshof heeft de strijd tegen de klimaatcrisis de nek omgedraaid . In een omstreden uitspraak werd donderdag de macht van milieudienst EPA (Environmental Protection Agency) ernstig beperkt. Hierdoor is het voor de dienst niet langer mogelijk om toe te zien op de uitstoot van schadelijke stoffen door de energiesector. De stemming binnen het hof was zes tegen drie, waarbij alle rechts-conservatieve rechters de kant van de Republikeinse klimaatcrisisontkenners kozen.

De zaak was aangespannen door de Republikeinse staat West-Virginia, en werd gesteund door een groot aantal andere door Republikeinen gedomineerde staten als Texas en Kentucky. Volgens de aanklacht was het niet aan de “ongekozen bureaucraten” van de EPA om invloed uit te oefenen op de economie door de energiesector te reguleren. Het hof gaf de aanklagers daarin gelijk. De uitspraak heeft mogelijk verstrekkende gevolgen, aangezien die ook kan worden toegepast op andere zaken waar de federale overheid op toeziet: schoon drinkwater en schone lucht, consumentenbescherming, veiligheid en volksgezondheid.

De uitspraak is een mokerslag voor het beleid van de regering-Biden dat juist extra maatregelen wilden treffen om de vernietiging van de leefbaarheid van de planeet tegen te gaan. Dat begon al direct na de inauguratie van Biden, die direct weer toetrad tot het Parijsakkoord waar voorganger Donald Trump uit was gestapt. Tijdens zijn presidentschap wist Trump echter nog wel voor een ultraconservatieve meerderheid in het Hooggerechtshof te zorgen. Dezelfde rechters die nu het klimaat in een houdgreep hebben genomen, maakten eerder deze maand een einde aan het recht op abortus. Iets daarvoor werd een meer dan honderd jaar oude wet van de staat New York om vrij wapenbezit te reguleren om zeep geholpen.