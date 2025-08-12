Ultraconservatieve homohaters willen doorpakken: gelijke huwelijksrechten in VS onder vuur Actueel • Vandaag • leestijd 2 minuten • 175 keer bekeken • bewaren

Het Amerikaanse Hooggerechtshof zal dit najaar mogelijk een zaak in behandeling nemen waardoor de federale openstelling van het huwelijk voor partners van hetzelfde geslacht weer kan worden teruggedraaid. Tien jaar geleden zorgde een uitspraak van het hoogste rechtscollege er juist voor dat homo’s en lesbiennes in de hele VS kunnen trouwen.

De zaak is aangebracht door Kim Davis, een voormalige griffier uit de staat Kentucky die om religieuze redenen weigerde mee te werken aan een homohuwelijk. Om die reden belandde ze in 2015 zes dagen in de cel. Zij stelt dat het vonnis waarmee het Hooggerechtshof het huwelijk openstelde voor partners van hetzelfde geslacht een “schandalige fout” was.

Lagere rechtbanken stelde Davis in het ongelijk, maar dat weerhoudt haar er niet van om het Hooggerechtshof te vragen zich over haar zaak te buigen. “Deze fout moet worden teruggedraaid”, stelt Mathew Staver, de advocaat van Davis. Het is voor het eerst dat wordt gepoogd gelijke huwelijksrechten via het Hooggerechtshof terug te draaien.

Mocht dat lukken, dan zou het niet voor het eerst zijn dat ultraconservatieven erin slagen om verworven rechten terug te draaien bij het Hooggerechtshof. Drie jaar werd het federale recht op abortus al na een halve eeuw afgeschaft.