Amerikaanse minister van Defensie Hegseth pleit voor afschaffen vrouwenkiesrecht Actueel • Vandaag • leestijd 2 minuten • 1736 keer bekeken • bewaren

De regering van Trump wil van de VS een christelijke staat maken. Voor wat betreft Pete Hegseth, christenextremist en minister van Defensie, betekent dat ook het afschaffen van het vrouwenkiesrecht. Het stemrecht zou in die visie voortaan per gezin uitgeoefend moeten worden. Vanzelfsprekend is daarbij de man degene die beslist op wie er gestemd gaat worden.

De opvattingen, waarbij de oerconservatieve Nederlandse SGP verbleekt, worden door extremistische christenen verkondigd in een reportage van CNN over de invloed van dit soort religieuzen op het beleid van Trump. Ze staan een staat voor die gedomineerd wordt door de christelijke religie en waarbij vrouwen tweederangs burgers zijn. Volgens een prediker die in de video aan het woord komen zijn vrouwen voorbestemd om kinderen te baren en vereist dat geen speciale talenten. Haar taken moeten zich tot het huishouden beperken. Zijn echtgenote verklaart dat zij zich onderwerpt aan de wil van haar man.

Daarna komen twee chrsitenextremisten aan het woord die verkondigen dat het vrouwenkiesrecht afgeschaft moet worden. Hegseth heeft de video via X geretweet met de extremistische leuze 'All of Christ for All of Life' die er op neerkomt dat het hele leven in alle aspecten onderworpen moet worden aan religie.

In mei van dit jaar begon Hegseth met het houden van kerkdiensten in het Penatgon tijdens kantooruren. Werknemers ontvangen uitnodigingen om daar aan deel te nemen.