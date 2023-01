Turkije waarschuwt burgers voor reizen naar Europa

Om de spanningen tussen Europa en Turkije nog verder op te voeren waarschuwt de regering in Ankara Turkse burgers voor reizen naar de Europese Unie. De actie volgt nadat vijf Europese landen hun reisadvies voor Turkije aanpasten. Denemarken, Finland, Zweden, Noorwegen en Nederland waarschuwen hun burgers die in Turkije verblijven onder meer weg te blijven bij demonstraties. Die vinden plaats bij de diplomatieke vestigingen van Denemarken en Zweden uit protest tegen de verbranding van een koran door een extreemrechtse agitator in die landen.