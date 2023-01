Ankara roept Nederlandse ambassadeur op het matje door koranverscheuring door Pegida-voorman Nieuws • Vandaag • leestijd 2 minuten • 137 keer bekeken • bewaren

Turkije heeft de Nederlandse ambassadeur Joep Wijnands op het matje geroepen vanwege een actie van de anti-islamgroep Pegida. Edwin Wagensveld, de voorman van Pegida, verscheurde zondag voor het tijdelijke Tweede Kamergebouw een koran uit protestactie tegen de islam.

‘’De Nederlandse ambassadeur in Ankara wordt ontboden op ons ministerie. We veroordelen en protesteren tegen deze gruwelijke en verachtelijke daad, en eisen dat Nederland dergelijke provocaties niet toestaat”, aldus het Turkse ministerie van Buitenlandse Zaken in een verklaring. Ook verwees het naar de koranverbranding die vorige week plaatsvond in Zweden. ‘’Deze verachtelijke daden beledigen onze heilige waarden. Het is een haatmisdrijf, een duidelijk signaal dat islamofobie, discriminatie en xenofobie geen grenzen kennen in Europa.”

Wagensveld vernielde zondagmiddag het heilige boek van de islam tijdens een aangekondigde protestactie. Hij stampte op de verscheurde bladzijdes en stond op een tweede koran. De agenten grepen niet in en Wagensveld werd ook niet opgepakt.

Op Facebook plaatste de Haagse burgemeester Van Zanen een brief waaruit blijkt dat de gemeente op de hoogte was van het gebruik van een koran en dat toestond. Wel met de voorwaarde dat het heilige boek niet in brand gestoken mocht worden – wat Wagensveld eerder had aangekondigd. "Mede gelet op uw eerdere uitlatingen, attendeer ik u er, wellicht ten overvloede, op dat het verbranden van voorwerpen in principe niet is toegestaan, omdat dit gevaar kan opleveren’’, aldus de gemeente Den Haag.

Turkije wil dat Nederland optreedt tegen de Pegida-voorman, zodat dergelijke acties niet meer zullen voorkomen.

Wagensveld is niet te spreken over het feit dat de Nederlandse ambassadeur naar het Turkse ministerie gaat. De reactie van Turkije is, volgens hem, ‘typisch’. ‘’Turkije bemoeit zich constant met zaken die in Europese landen gebeuren en Turkije niets aangaan, maar als het andersom gebeurt, is dat opeens ongepast.”