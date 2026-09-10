Trumps cancel-cultuur treft Jimmy Kimmel: uitzending met Democraat niet toegestaan Actueel Vandaag • leestijd 1 minuten • 90 keer bekeken • Bewaren

De populaire Amerikaanse komiek en presentator Jimmy Kimmel is opnieuw het slachtoffer geworden van censuur. Het is hem verboden om in zijn tv-programma een interview uit te zenden dat hij hield met de Democratische senaatskandidaat James Talarico uit Texas.

De tv-toezichthouder FCC, die wordt geleid door Trumps goede vriend Brendan Carr, dreigde met maatregelen tegen Kimmel, zijn programma en zijn omroep (ABC), zo verklaarde de presentator in zijn programma. Daarom heeft hij besloten het interview alleen op YouTube te zetten.

Vorig jaar verdween de show van Kimmel al enige tijd van de buis, omdat de presentator in de ogen van het Trump-regime onwelgevallige uitspraken had gedaan over de doodgeschoten agitator Charlie Kirk. Carr van de FTC noemde de uitspraken van Kimmel “echt ziek” en dreigde met een “ernstig probleem” voor ABC en eigenaar Disney.

Kimmel is bepaald niet de enige die te maken krijgt met de cancel-cultuur in het Trump-tijdperk. Zo raakte presentator Stephen Colbert zijn show kwijt, omdat hij te veel kritiek uitte op de Amerikaanse president.