Trump-vloek verbroken, Jimmy Kimmel weer live op tv

De Amerikaanse comedian Jimmy Kimmel keert per direct terug op het scherm. Dat hebben de omroep ABC en eigenaar Disney bekendgemaakt. De talkshow Jimmy Kimmel Live werd vorige week pardoes gecanceld nadat Kimmel het gewaagd had kritiek te uiten op de Republikeinen die in de VS aan de macht zijn. Kimmel constateerde dat het MAGA-kamp wanhopig pogingen deed om de verdachte van de moord op Charlie Kirk neer te zetten als iemand die niet bij hen hoort en "en doet er alles aan om er politieke punten mee te scoren". De verdachte is afkomstig uit een zeer conservatief gezin, over zijn motief bestaat nog geen duidelijkheid. De tot nu toe bekende sporen verwijzen vooral naar een nogal nihilistische online game-cultuur.

De man die door Trump is benoemd tot toezichthouder van de omroepen, Brendan Carr, bestempelde het commentaar van Kimmel als "echt ziek" en dreigde dat er een "ernstig probleem" was voor de omroep ABC en eigenaar Disney. De amusementsgigant cancelde daarop de show met onmiddellijke ingang en voor onbepaalde tijd. Dat leidde wereldwijd tot protesten, zoals oproepen de abonnementen van het bedrijf op te zeggen. De beurswaarde van Disney daalde in korte tijd met bijna 4 miljard dollar, wat door critici werd toegeschreven aan protesten tegen het beleid.

Het censureren van Kimmel wordt nu door ABC gebracht als een poging "de gemoederen tot bedaren te brengen" omdat zijn opmerkingen 'ongepast' en 'slecht getimed' zouden zijn geweest. Na langdurige gesprekken met Kimmel is besloten de show te hervatten.

Het cancelen van Kimmel werd door president Trump, die zoals bekend slecht tegen kritiek kan, gevierd als een enorme overwinning. Ook al omdat concurrent CBS eerder een criticus van hem, comedian Stephen Colbert, cancelde. In de Amerikaanse media raken sinds het opnieuw aantreden van Trump regelmatig medewerkers hun baan kwijt als ze kritek uiten op zijn regering. Trump constateerde na het censureren van Kimmel dat er nog twee andere comedians zijn die hij wil cancelen. Wat het Trump-kamp nu gaat doen is nog onduidelijk.