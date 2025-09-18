Trump-censuur slaat opnieuw toe: populaire tv-presentator Jimmy Kimmel gecanceld na kritiek op MAGA-kamp Actueel • Vandaag • leestijd 3 minuten • 415 keer bekeken • bewaren

De Amerikaanse omroep ABC heeft de populaire late night show Jimmy Kimmel Live! met onmiddellijke ingang van het scherm gehaald. De presentator had het gewaagd om vast te stellen dat de Republikeinen "alles doen om politieke punten te scoren" op grond van de moord op de ultrarechtse agitator Charlie Kirk. Die laatste werd vorige week in Utah doodgeschoten toen hij op een bijeenkomst sprak over vrij wapenbezit. Hij was daar een fervent voorstander van en verklaarde eerder dat de zware prijs van dodelijke slachtoffers, waaronder schoolkinderen, "het waard is" om het particuliere bezit van vuurwapens in stand te houden.

Over het motief van de gearresteerde jonge dader heerst nog veel onduidelijkheid maar de Republikeinen gaan vol op het bekende 'de kogel kwam van links'-orgel en houden zoals gebruikelijk hele gemeenschappen en bevolkingsgroepen verantwoordelijjk voor de individuele misdaad.

Tijdens een monoloog in de show zei Kimmel dat "velen in MAGA-land er alles aan doen om munt te slaan uit de moord op Kirk. Neem vicepresident JD Vance, die Trump zelf ooit met Hitler vergeleek, die nu zijn pijlen direct op links richt". Waarop hij een fragment toonde waarop te zien is dat Vance dat doet. Vance beweerde dat "het een statistisch feit is dat de meeste gekken in dit land trots lid zijn van extreemlinks".

De feiten tonen overigens dat het ultrarechts is dat de meeste dodelijke misdrijven pleegt. Dus constateert Kimmel "met statistisch feit bedoelt hij complete bullshit." Hij wijst er op dat het ministerie van Justitie net een rapport heeft gecensureerd waaruit juist dat blijkt.

Vervolgens vraagt hij retorisch aan Vance: "Wie was degene die jouw voorganger wilde ophangen. Was dat links of het tandeloze leger dat het Capitool bestormde op 6 januari 2021? De president en zijn handlangers doen er alles aan om het vuur op te stoken zodat ze mensen aan de gevaarlijke linkerzijde kunnen aanvallen." Daarna toont hij een fragment van een of andere losgeslagen ultrarechtse commentator uit het Trump-kamp die verkondigt dat links het zwijgen opgelegd moet worden en ter illustratie verklaart dat zijn eigen schoonmoeder niet meer welkom is bij hem thuis. Kimmel merkt op dat deze lui twee jaar geleden het heel de tijd hadden over "de vrijheid van meningsuiting" en die nu willen afschaffen. Daarna gaat hij in op de Epstein-zaak en de betrokkenheid daarbij van Trump.

Omroep ABC, eigendom van het Disney concern, besloot vervolgens de show van Kimmel voor onbeperkte tijd te vervangen door een ander programma. Die beslissing werd meteen toegejucht door Trump die er op wees dat er nog twee andere comedians van het scherm moeten verdwijnen. "Geweldig nieuws voor Amerika". Twee maanden terug werd de populaire presentator Stephen Colbert al slachtoffer van de ultrarechtse censuurdrift en raakte zijn programma kwijt.

Enkele minuten voor de beslissing van ABC had een van de grootse eigenaren van tv-zenders in de VS, het bedrijf Nexstar Media, al gezegd "ernstig bezwaar" te hebben tegen Kimmel en de show voortaan niet langer te zullen doorgeven op de eigen zenders. Een ander tv-imperium, het uiterst rechtse Sinclair, verklaarde op het tijdstip van de show van Kimmel een eerbetoon aan Charlie Kirk uit te zenden.

Eerder al had de voorzitter van het toezichtsorgaan FCC, die namens Trump de media tracht te controleren, al verklaard dat lokale zenders moesten stoppen met de uitzendingen van Kimmel om niet het risico te lopen dat ze boetes zullen krijgen.