Trumps Board of Peace is een ambitieus misdaadsyndicaat Opinie

Mick Blok Ondernemer/ Publicist

De Board of Peace is een Orwelliaanse naam, en haar leden een kliek van corrupte dictators. Tot zover geen nieuws. De hoofdtaak was in theorie de heropbouw van de Gazastrook. De raad “ziet toe” op de Palestijnse commissie die de strook gaat runnen. De hele strook: zonder Hamas, zonder IDF en met alle Gazanen. Deze week werd definitief duidelijk dat de Board of Peace (BoP) hele andere plannen heeft met Gaza. En met de hele planeet.

De plattegronden en schetsen voor Gaza laten zien dat er veel gebouwd gaat worden. Maar niet geherbouwd. De Palestijnen worden in geïsoleerde wijken gestopt. Als ze zich onderwerpen aan totalitaire surveillance krijgen ze een dak, water en stroom. Het wordt de Westoever deel 2, maar dan gebouwd voor pacificatie. Locals mogen er geen voedsel groeien, maar er is wel plek voor een glamoureuze kuststrook voor waarschijnlijk vooral Israëlische burgers. Uit de voortgaande blokkade van hulpmiddelen, het dagelijkse geweld en de deportatievluchten ziet u dat het aantal Palestijnen nog wel even verder beperkt moet worden.

Er gaat enorm gebouwd worden, er valt enorm te verdienen. De belastingbetalers van de landen die lid zijn van de BoP betalen de toegangsticket van 1 miljard. Het is onvermijdelijk dat een mooi deel daarvan op de persoonlijke rekeningen van de capo’s van Trump’s commissie terecht komt. Jared Kushner is schoonzoon van Trump en BoP-lid van het eerste uur. Hij haalde al miljarden op in het Midden-Oosten als protection money van de lokale dictators en gaat daar nu mee verder. Trump heeft al gezegd dat Poetin mag meedoen met de bevroren Russische tegoeden in het Westen. Misschien houden Palestijnen er ook een droge schamele flat aan over.

Het heeft er alle schijn van dat andere plunderprojecten ook mee worden genomen in de BoP. Binnenkort gaan nogmaals kwetsbare VS-jongeren sterven om de olie van ook Iran af te pakken. De rest van de olie van de planeet zit al warmpjes bij Trump. Hij noemt zichzelf de facto dictator van Venezuela en de eerste half miljard die hij afdwong staat al op zijn rekening in Qatar. De dictators van Saoedi-Arabië, Qatar en VAE zijn partners in corruptie, die van Rusland zijn baas. Irak staat onder VS-controle. Of de BoP in dit proces alleen coördineert, of ook de winsten verdeelt, gaan we zien.

Maar Trump wil nog meer. Het logo van de BoP toont vooral de VS, niet Palestina. Frankrijk ziet een poging een parallelle VN op te zetten, en Trump zegt die kans inderdaad te zien. Hij heeft als enige een veto. Door zichzelf voor het leven te benoemen signaleert Trump ook nog even voor de mensen achterin de zaal dat hij niet vrijwillig weg zal gaan, en ook niet denkt weg te moeten. Dat klopt waarschijnlijk. En door zich aan het hoofd te stellen van een wereldregering benoemt hij zichzelf ook min of meer als keizer van de planeet. Voor u geen nieuws, wel goed dat het openlijk gebeurt.

Na de Eerste Wereldoorlog richtte de wereld de Volkerenbond op om dergelijke verschrikkingen voor altijd te voorkomen. Naarmate Duitsland, Italië en Japan begonnen te veroveren werd het een blok aan hun been. Ze verlieten de Bond die daarmee weinig zin meer had. Trump zit ook vol veroveringsdrang (en -daden). Hij verklaarde deze week ook de VN als versleten. Logisch. Hij heeft weinig plezier van de VN de komende decennia, en het zal veroordelingen regenen van zijn daden. Zo is de BoP een directe aanval op de kern van het internationale stelsel. En dus ook een hele grote bedreiging voor ons in Europa.

Gelukkig hebben de meeste Europese landen nee gezegd tegen lidmaatschap van de BoP. Maar tegen de uitholling van de VN hebben onze politici geen weerwoord. Alleen bij de Canadese premier Mark Carney valt het muntje: ABA (Anyone but America) moet zich bij elkaar aansluiten in een systeem van regels en redelijkheid. De VS vervallen dan uiteindelijk tot paria-staat, al dan niet met zijn BoP-buddies. Want de rest is met veel meer. Alleen de eenheid en wil ontbreken nog.

De regeringsleiders die VN-resolutie 2803 steunden, mogen veel uitleggen. Wie geeft nou de leiding van een land aan de schunnige mannen die het vernietigen? En erger nog, met de pretentie dat de lokale bevolking daar ook lol van heeft? Het is allemaal niet ingewikkeld. We hebben 3 maximale mondiale misdadigers die doorgaan tot het gaatje. Alle grondstoffen onder Poetin/Trump, Israël van de rivier tot de rivier en een mondiale AI-surveillancestaat onder Washington en Tel Aviv. Wie daar geen zin in heeft, moet dat nu benoemen en bestrijden. Het alternatief is, in de woorden van de Belgische premier De Wever, dat we van een “comfortabele vazal” een “ellendige slaaf” worden.