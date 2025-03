Trump werkt voor Poetin. Wat doen we eraan? Opinie • Vandaag • leestijd 4 minuten • 402 keer bekeken • bewaren

Verwarring alom over Trump’s hulp aan Poetin. Waarom ontkennen we het waarom?

Na bijna twee maanden Trump begint de champagne in Moskou op te raken. Nog meer dan in zijn eerste termijn dienen zijn daden en woorden het Russische regime. Hij laat Oekraïne vallen na 3 jaar grootschalige steun uit de VS. De NAVO wordt actief ondermijnd. De eenheid van de FBI die tegen Russische cyberaanvallen verdedigde, is opgeheven. De handelsoorlog die hij ontketend heeft, verzwakt enkel het Westen. Dit alles krijgt aandacht in de media, maar de reden waarom blijft taboe: Trump is schatplichtig aan Poetin. Hij heeft geen keuze.

De lijst van aanwijzingen en bewijzen dat Trump Poetin’s marionet is, is duizelingwekkend lang. In meerdere boeken is beschreven hoe Trump al vanaf 1987 in een baan om het toen communistische Moskou terechtkwam. Tijdens zijn bezoek werd hij met open armen ontvangen door Sovjetfunctionarissen, die hem rondleidden langs mogelijke investeringsprojecten. Kort na deze reis plaatste Trump advertenties in Amerikaanse kranten waarin hij opriep tot een isolationistisch buitenlands beleid — een standpunt dat Moskou ten goede kwam. Recent beweerde een voormalige KGB-baas dat Trump al vanaf dat eerste bezoek “Agent Krasnov” was.

Na een reeks faillissementen in de jaren ‘90 vond Trump steeds vaker Russische investeerders bereid om zijn vastgoedprojecten te financieren. Trump Tower werd een hotspot voor Russische oligarchen (een net woord voor de maffia-capo’s onder Poetin). Zijn zoon, Donald Trump Jr., zei openlijk: "We zien een onevenredig groot percentage van ons geld uit Rusland komen” en “we hebben genoeg geld, Rusland levert altijd genoeg". Bij meerdere transacties ging onroerend goed voor verdacht hoge prijzen van de hand, een standaardtactiek voor witwassen. Ook dit is in boeken uitgebreid onderzocht en aangetoond.

In 2016 deed de voormalige Britse geheime agent Christopher Steele onderzoek naar Trump. Zijn rapport concludeerde dat Poetin actief Trump aan de macht probeerde te krijgen. Ook toonde hij aan dat Trump directe communicatiekanalen met Moskou had. Het meest sensationele detail: Poetin zou chantagemateriaal hebben tegen Trump. Een video zou tonen dat Trump in een hotelsuite in Moskou toekeek terwijl sekswerkers plasten op het bed waar Obama had geslapen. Het verzamelen van kompromat om politici te beïnvloeden is een bewezen tactiek, toegepast door zowel de Sovjet-Unie, het huidige Rusland als andere staten, waaronder Israël.

Na de Amerikaanse presidentsverkiezingen van 2016 concludeerde de Mueller-commissie dat Rusland zich actief bemoeide met de campagne, onder meer door desinformatie te verspreiden en Democratische e-mails te hacken. Trumps campagneteam had talloze contacten met Russische functionarissen. Zijn campagnemanager Paul Manafort had jarenlang betaald werk verricht voor pro-Russische politici in Oekraïne. Harvard University kwam tot de conclusie dat de Russische inmenging, samen met stemonderdrukking, Trump de winst bezorgde.

Als president nam Trump destijds verschillende beslissingen die rechtstreeks in het voordeel van Rusland werkten. Hij bekritiseerde de NAVO en dreigde de VS uit het bondgenootschap te trekken, verzette zich tegen sancties tegen Rusland en weigerde Poetin publiekelijk te bekritiseren. Op de Helsinki-top in 2018 sprak hij zelfs zijn vertrouwen uit in Poetin boven Amerikaanse inlichtingendiensten.

Voor en na de verkiezingen van 2024 stelde Trump herhaaldelijk dat hij “geen stemmen nodig had” en “al genoeg stemmen had.” Zes keer zei hij dat Musk controle had over het stemsysteem. Er waren geruchten dat Rusland de stemtotalen probeerde te hacken, terwijl Musk niets weet van verkiezingstechnologie. De Tesla-baas bezocht Moskou vlak voor de verkiezingen en zei dat hij de bak in zou gaan als Trump niet won. Wie denkt dat hij niet de coördinator was van de manipulatie mag zeggen wat dan wel het verhaal is achter deze feiten.

Dat Trump innig verbonden is met Poetin verklaart ook het bizarre feit dat een impulsieve, intellectueel luie en incompetente man al 40 jaar rijk blijft. Slechts weinigen – misschien alleen Trump – kunnen zes faillissementen overleven en toch een imperium runnen. De miljarden die Rusland hierin heeft geïnvesteerd, lijken misschien een hoge prijs voor het ondermijnen van de NAVO, maar zijn relatief klein als je bedenkt hoeveel oligarchengeld waarschijnlijk witgewassen en weggesluisd is.

Zelfs als Trump geen officiële FSB-agent is of direct commando’s ontvangt, staat vast dat Poetins invloed veel verder gaat dan bewondering door Trump of gedeelde belangen. Dat betekent niet dat de VS nu letterlijk alles doet wat Poetin wil. Dat zou te veel opvallen en mogelijk zelfs Republikeinen in het Congres ertoe brengen om over landverraad te spreken. De bevolking van de VS, en zeker het leger, zijn opgegroeid met een vijandbeeld van Rusland. Toch klaagde Oekraïne afgelopen zaterdag dat Starlink, het internet van Musk, de positie van hun soldaten doorgaf aan Moskou.

Wat er ook gaat gebeuren, Oekraïne staat er slecht voor. De NAVO is niet zozeer ten dode opgeschreven als al overleden. Trumpoetin-schandalen zullen de politieke chaos in de VS alleen maar vergroten. En toekomstige verkiezingen in de VS zullen niet bestand zijn tegen manipulatie door zowel de federale overheid als Rusland – ook niet in de deelstaten. Europa lijkt wakker te worden, maar neemt nog steeds niet de noodzakelijke beslissingen. Dat komt in belangrijke mate omdat we de waarheid taboe maken.