Trump smeekte zelf om wapenstilstand toen hij schreef dat Iran om deal smeekte

Het Trump-regime drong al weken aan op een tijdelijke wapenstilstand met Iran. Het Witte Huis zette Pakistan onder druk om de Iraniërs ervan te overtuigen dat ze moesten instemmen met een gevechtspauze en het openstellen van de Straat van Hormuz. Publiekelijk beweerde Trump op hetzelfde moment dat Iran “smeekte” om een deal.

Dat blijkt uit een reconstructie van de Financial Times. De zakenkrant sprak met betrokkenen bij de onderhandelingen. Pakistan speelde daarbij een grote rol: het land moest de Amerikaanse plannen overbrengen aan buurland Iran. De Amerikaanse regering verwachtte dat de voorstellen voor een staakt-het-vuren een grotere kans maakten bij het Iraanse regime als ze via het islamitische Pakistan gingen. Al zeker sinds 21 maart wilde Trump een wapenstilstand. Op die dag dreigde hij voor het eerst om alle Iraanse elektriciteitscentrales met de grond gelijk te maken.

Trump lijkt zich compleet te hebben verkeken op de oorlog. Hij was hogelijk verbaasd door het uithoudingsvermogen van het Iraanse regime. Waarschuwingen vooraf dat Iran wel eens de Straat van Hormuz kon afsluiten, besloot hij in de wind te slaan.

De autocratische Amerikaanse president had aan het begin van de oorlog nog de “onvoorwaardelijke overgave” van Iran geëist. Deze week besloot hij akkoord te gaan met een door Iran opgesteld tienpuntenplan voor een wapenstilstand.

De illegale oorlog tegen Iran heeft Trump in eigen land niet populairder gemaakt. Veel Amerikanen snappen niet waarom de wauwelende wortel in het Witte Huis zich in dit wespennest heeft gestoken. De gestegen energieprijzen zorgen voor extra onvrede.

De kans dat de benzineprijzen snel terugkeren naar het niveau van voor de oorlog lijkt niet groot. In reactie op de aanhoudende Israëlische aanvallen op Libanon besloot Iran de Straat van Hormuz woensdag alweer te sluiten.