Trump-regime financiert extreemrechtse groeperingen in Europa om EU te verzwakken

Het fascistische Trump-regime gaat extreemrechtse denktanks en organisaties in Europa financieel steunen die ideologisch aansluiten bij de MAGA-beweging. Het doel daarvan is het verzwakken van de Europese Unie, zo schrijft BNR.

Sarah Rogers, de Amerikaanse onderminister van Buitenlandse Zaken, kondigde tijdens een bezoek aan Europese hoofdsteden aan dat Washington subsidies zal verstrekken om "vrijheid van meningsuiting in westerse geallieerde democratieën te bevorderen". In december vorig jaar trok Rogers ook al van leer tegen wetten in de EU en het Verenigd Koninkrijk die bedoeld zijn om haatzaaien en discriminatie tegen te gaan. Daarmee bedoelde ze vooral de regulatie van Amerikaanse sociale mediaplatforms die in Europa opereren.

De VS verzet zich hevig tegen Europese online regelgeving zoals de Digital Services Act, die Washington bestempelt als "censuur". Volgens Christopher Houtkamp van het Clingendael Instituut is dit een directe aanval op het Europese establishment, waarbij vooral Amerikaanse Big Tech-bedrijven profiteren van een verzwakte EU.

In de vorig jaar uitgebrachte Amerikaanse Nationale Veiligheidsstrategie jammerde het Trump-regime al dat Europese leiders zogenaamd de vrijheid van meningsuiting onderdrukken en poneerde de ronduit racistische stelling dat het Europese immigratiebeleid het risico van "beschavingserosie" met zich meebrengt. Het regime in Washington legde vervolgens visumbeperkingen op aan voormalig EU-commissaris Thierry Breton en vier anti-desinformatiecampagnevoerders. Het Trump-regime zoekt openlijk bondgenoten bij radicaal-rechtse partijen zoals de AfD in Duitsland, het Rassemblement National in Frankrijk en de Fratelli d'Italia van Giorgia Meloni.

Inmiddels staan niet alle Europese extreemrechtse partijen nog te springen om steun van Trump. Mattias Karlsson, partij-ideoloog van de extreemrechtse Zweden Democraten, schreef op X: 'Trump lijkt steeds meer op een omgekeerde koning Midas. Alles wat hij aanraakt, verandert in stront.' De Slowaakse premier Robert Fico, binnen Europa een van de weinige regeringsleiders die zich altijd openlijk achter Trump schaarde, kwam gedesillusioneerd terug van een bezoek aan Mar-a-Lago. Na het bezoek aan Trump twijfelde Fico openlijk aan diens "psychologische staat" en noemde hij de oranje clown tegenover andere Europese leiders "gevaarlijk".