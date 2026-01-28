Zelfs aanhangers beginnen nu te twijfelen aan aftakelende Trump Actueel Vandaag leestijd 2 minuten 942 keer bekeken Bewaren

Donald Trump staat al jaren bekend om stream of consciousness-achtige toespraken, waarin hij binnen een halve minuut windmolens in verband kan brengen met haaien en golf.

Recent nemen de zorgen over Trumps geestesgesteldheid toe. Terwijl hij zijn voorganger Joe Biden graag “Sleepy Joe” noemde, is het nu juist Trump die vaak in slaap valt – zelfs tijdens kabinetsvergaderingen en persconferenties. Als hij wakker wordt, vertelt hij onnavolgbare verhalen waar vaak niets van blijkt te kloppen, bijvoorbeeld over zijn oom die college zou hebben gegeven aan de Unabomber. Tijdens zijn toespraak vorige week in Davos had hij het regelmatig over IJsland terwijl hij Groenland bedoelde.

Duidt Trumps bizarre gedrag op aftakeling? Deskundigen vermoeden van wel:

“Een van de vroegste symptomen van bepaalde vormen van dementie is niet geheugenverlies. Het is ontremming – een verslechtering van de impulsbeheersing, het beoordelingsvermogen en de sociale zelfbeheersing, die zich vaak uit in roekeloos gedrag, ongepast taalgebruik en een verminderd besef van de gevolgen. Tegen de tijd dat vergeetachtigheid duidelijk wordt, is het ziekteproces vaak al ver gevorderd.”

Zelfs Robert Fico, de Slowaakse premier die binnen de Europese Unie misschien wel de belangrijkste steunpilaar is van Trump, begint te twijfelen aan de “psychologische staat” van de Amerikaanse president, meldt Politico. Fico sprak Trump op 17 januari in Mar-a-Lago en noemde de president na afloop tegenover andere Europese regeringsleiders “gevaarlijk”.