Amerikanen nemen strafmaatregelen tegen Europese haatbestrijders

Vijf hoge Europese functionarissen die betrokken zijn of waren bij het beteugelen van de ongebreidelde macht van Big Tech mogen de VS niet meer in. Onder hen de liberaal Thierry Breton die van 2014-2019 Eurocommissaris was en werkte aan de Digital Services Act, een Europese beschermingsmaatregel tegen de praktijken van Amerikaanse techbedrijven. Onderdeel van die wet is het bestrijden van online haat. Volgens de ultrarechtse Amerikaanse regering is dat in strijd met de vrijheid van meningsuiting en mogen de Europeanen niet zelf beslissen hoe ze daarmee omgaan.
NRC schrijft:
In een reactie op X vraagt Breton zich af of de „heksenjacht van McCarthy” weer terug is. Dat is een verwijzing naar de zogeheten ‘Red Scare’ — de angst voor communisme — in de naoorlogse Verenigde Staten, georkestreerd door senator Joseph McCarthy. „Aan mijn Amerikaanse vrienden: censuur vindt ergens anders plaats dan jullie denken”, besluit Breton zijn bericht. De Digital Services Act trad vorig jaar in werking en is ontworpen om een veiliger, eerlijker en transparanter internet te bewerkstelligen. Europese gebruikers van online diensten krijgen meer rechten, en de bedrijven achter die diensten meer plichten. De wet is „democratisch aangenomen in Europa om dingen die offline illegaal zijn, ook online illegaal te maken. Het heeft absoluut geen extraterritoriaal bereik”, reageert de Franse minister Jean-Noël Barrot van Buitenlandse Zaken op X.
Andere functionarsisen die bestraft worden zijn Imran Ahmed (Center for Countering Digital Hate), Clare Melford (Global Disinformation Index), Anna-Lena von Hodenberg en Josephine Ballon (beiden werkzaam voor HateAid).
Europarlementariër Laura Ballarín gaf de Amerikanen direct advies.
