Amerikanen nemen strafmaatregelen tegen Europese haatbestrijders

Vijf hoge Europese functionarissen die betrokken zijn of waren bij het beteugelen van de ongebreidelde macht van Big Tech mogen de VS niet meer in. Onder hen de liberaal Thierry Breton die van 2014-2019 Eurocommissaris was en werkte aan de Digital Services Act, een Europese beschermingsmaatregel tegen de praktijken van Amerikaanse techbedrijven. Onderdeel van die wet is het bestrijden van online haat. Volgens de ultrarechtse Amerikaanse regering is dat in strijd met de vrijheid van meningsuiting en mogen de Europeanen niet zelf beslissen hoe ze daarmee omgaan.