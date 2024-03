Trump is van plan om Oekraïne te laten verliezen, vertelt Orbán

Als Donald Trump de presidentsverkiezingen wint, zal hij geen cent meer aan Oekraïne betalen. Dat vertelde de ultrarechtse Hongaarse premier Viktor Orbán na een ontmoeting met Trump in Florida. “Daarom zal de oorlog ten einde komen, want het is duidelijk dat Oekraïne het niet alleen kan.”

Orbán omschreef Trump als “een man van vrede”, schrijft The Guardian. De Hongaarse premier is binnen de EU het meest op de hand van de Russische alleenheerser Vladimir Poetin. In oktober vorig jaar ontmoetten de twee elkaar nog in Beijing. Ook verzette Orbán zich afgelopen jaar lange tijd tegen Europese hulp aan Oekraïne. Ook in de Verenigde Staten keren ultrarechtse politici zich tegen hulp aan Oekraïne. Trumpisten in het Huis van Afgevaardigden houden een hulppakket tegen.