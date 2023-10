Europese regeringsleiders woedend over ontmoeting tussen Poetin en Orbán

Europese regeringsleiders reageren verontwaardigd op de ontmoeting tussen Vladimir Poetin en Viktor Orbán eerder deze week. De twee autoritaire leiders spraken elkaar dinsdag in Beijing en poseerden voor een foto. De Hongaarse premier was in China op uitnodiging van president Xi die het tienjarig bestaan van de Nieuwe Zijderoute vierde. Ook de Taliban waren van de partij.