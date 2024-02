Allround psychopaat Trump moedigt genocidale Poetin aan om NAVO-lidstaten aan te vallen

11 feb. 2024 - 9:55

laten we vooropstellen dat inmiddels wel duidelijk mag zijn dat we sinds de val van de sovjet unie meer dan voldoende aan defensie hebben uitgegeven. Met een fractie van ons wapenarsenaal is Rusland in Oekraïne compleet vastgelopen. Complete legereenheden zijn weggevaagd en de meer dan de helft van het wapenarsenaal is inmiddels vernietigd. Een full-scale confrontatie met de NAVO had Rusland militair van de kaart geveegd. Helaas is Rusland overgeschakeld naar een oorlogseconomie met bijbehorende productieverhoging. Vooral de ontwikkelingen in drone technologie zijn zeer zorgelijk. Het is treurig, maar voor onze veiligheid zullen we in Europa veel moeten investeren in ontwikkeling van state of the art raket en drone productie en vooral anti-drone technologie. Dit is de enige manier om Oekraïne te helpen en Rusland op afstand te houden. We moeten ons daarbij realiseren dat we daarmee in een wapenwedloop zijn met China. Zoals altijd is de wapenindustrie hier de grote winnaar. Zij hebben baat bij tijdrekken in het conflict in Oekraïne. Als het aan hen ligt krijgt het land precies genoeg steun om Rusland tegen te houden, maar niet om het conflict te beslechten. In dat opzicht is het veelzeggend dat Trump het niet heeft over de veiligheid of het beëindigen van de oorlog, maar over het verhogen van defensie uitgaven.

