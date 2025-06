Tips voor protest rond de NAVO-top Opinie • Vandaag • leestijd 2 minuten • 366 keer bekeken • bewaren

Nico schrijft een serie over oorlog, dit is aflevering 56.

Wat zou ik doen als ik het protest rond de NAVO-top in juni kon regisseren? Ik zou een grote eensgezinde demonstratie in Den Haag organiseren, waarin grote vredesinitiatieven, politieke partijen, vakbonden en burgers gezamenlijk optrekken. Op de eerste dag van de top of de avond ervoor. Met de nadruk op vrede.

De gemeente Den Haag gaat over het verlenen van de vergunningen voor het houden van demonstraties. Je moet de autoriteiten ervan kunnen overtuigen dat Nederland als een (nog altijd) redelijk functioneerde democratie beter ruimhartig plaats kan bieden aan een goed georganiseerd protest dan dat zo’n groot evenement ontsierd wordt door criminele en/of gewelddadige acties en kleine gekke protesten waartoe via het internet zou kunnen worden opgeroepen.

Het protest zou ook duidelijk moeten maken dat de NAVO niet meer van deze tijd is. De Oost-West tegenstelling, waar de NAVO op gebaseerd leek, heeft vandaag de dag plaats gemaakt voor een nieuwe geopolitieke wereldorde, meestal aangevoerd door autocratische leiders. Politici als Trump, Poetin en Xi Jinping. Een tweede aandachtspunt zou kunnen zijn dat het onverstandig is om disproportioneel meer geld te investeren in de toekomstige bewapening en de daarmee gepaard gaande wapenhandel.

Waarom ik dit schrijf is omdat ik tot de ontdekking ben gekomen dat het anti-NAVO protest een slecht gecoördineerde indruk maakt. Op internet lees ik dat er bij de gemeente Den Haag tot nu toe zes demonstraties zijn aangemeld. Door mensen als Willem Engel van Viruswaarheid en een vrouw die mensen wil helpen emigreren naar Rusland. Ik hoor dat SP niet samen met De Nieuwe Vredesbeweging een demo wil organiseren. En er gaan geruchten dat de organisatoren van de Rode lijn-demo van plan zijn om ook weer de straat op te gaan, maar dan een week eerder. In reactie op mijn opinie ‘Doe soms fijne dingen om op de domheid af te reageren’ schrijft ene ‘Pera’ anoniem (lekker veilig) en zonder enig bewijs dat De Nieuwe Vredesbeweging een malafide organisatie is met figuren uit de hoek van De Telegraaf die willen dat Poetin wint.

Dat schiet allemaal niet op. Dergelijke acties en reacties. Oorlog en oorlogsdreiging zijn te serieus om te negeren of om op ondergeschikte punten over van mening te verschillen.