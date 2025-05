Doe soms fijne dingen om op de domheid af te reageren Opinie • Vandaag • leestijd 2 minuten • 134 keer bekeken • bewaren

Nico schrijft een serie over oorlog, dit is aflevering 55.

Als een doelbewuste reactie op de onbegrijpelijke domheid die oorlogsgeweld en ander ongerief uitlokt en rechtvaardigt willen wij thuis in het ooit gebombardeerde Rotterdam vaak vooral leuke dingen doen, lezen, lachen en lekker consumeren. We liggen op ons comfortabele bed en drinken koffie met fudge. Zachte, mierzoete fudge uit de prijsbewuste Dirk. En de koffie lekker sterk, voor mij met een stevige laag geklopte melk. Met de lieve, gekke witte herder aan onze voeten.

De mens is tot alles in staat. Dat schrijf of beweer ik wel vaker. Niet alleen tot het uitbreiden van de NAVO in een tijd dat de geopolitiek om een betere oplossing vraagt of tot het organiseren van een idioot dure NAVO-top, die het leven in Den Haag wekenlang verlamt. Nee, de mens kan ook vluchten in cultureel genot. Zo bezochten wij vorige week de voorstelling van De Verleiders waarin en passant door Tom de Ket haarfijn uit de doeken werd gedaan hoe het consultancy-bedrijf McKinsey het klaar speelt om Europa voor veel meer miljarden euro’s dan nodig is te herbewapenen. Google de woorden McKinsey en Tom de Ket en geniet van wat hij onthult.

Mijn lievelingen en ik doen nog veel meer fijne dingen om op alle eigentijdse ellende af te reageren. Zaterdag waren we op de Kaap in Rotterdam. Daar is het gloednieuwe kunstmuseum over migratie, Fenix. Men gaat daar heel onconventioneel met het thema migratie om. Een bezoek waard. In het iets verderop gelegen verhalenhuis brachten we een ode aan Jan Oudenaarden, die onlangs overleed. Jan was de bescheiden ambassadeur van Rotterdam-Zuid. Allerlei mensen lazen hilarische verhalen en gedichten van hem voor. Toen we aan het begin van de avond Fenix passeerden zagen we daar kinderen tafeltennissen. Tot de leuke dingen doen behoren ook de ontmoetingen met geestverwanten, tijdens demo’s of bijeenkomsten over het thema oorlog & vrede, waardoor je ervaart dat je niet alleen staat in deze donkere tijden.

Bang zijn voor een komende oorlog heeft wat mij betreft weinig zin. Toch blijkt uit meerdere onderzoeken dat in 2025 ongeveer de helft van de mensen in ons land last heeft van angst voor oorlog en hybride dreigingen.

Toch lukt het mij niet om de oorlogsdreiging uit mijn hoofd te zetten. Op 28 mei doe ik als vrijwilliger mee aan een zoomoverleg over een tegentop en demonstratie tegen de NAVO-top, eind juni in Den Haag. Daar hoor ik dat de tegentop van De Nieuwe Vredesbeweging plaatsvindt op 21 juni in The Social Hub (Hoefkade 9) van 10.00 tot 17.00 uur. Op zondag 22 juni is de anti-NAVO-demonstratie om 14.00 uur. Voor meer info, ga naar www.tegentopcoalitie.nl. Je kunt je daar ook aanmelden.