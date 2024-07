Timmermans opgetogen over linkse winst in Frankrijk en VK, Wilders reageert weer zuur

De nederlaag voor extreemrechts in de tweede ronde van de Franse parlementsverkiezingen is overal in Europa met gejuich ontvangen. De Poolse premier Donald Tusk vatte het geopolitieke belang van de uitslag goed samen op X: “Enthousiasme in Parijs, teleurstelling in Moskou, opluchting in Kyiv. Genoeg redenen om blij te zijn in Warschau.”