Dick Schoof staat te schutteren in eerste Kamerdebat, Wilders gooit hem direct onder de bus

Zal Dick Schoof er al spijt van hebben dat hij ‘ja’ heeft gezegd op de vraag of hij premier wilde worden van het nieuwe ultrarechtse kabinet? In zijn eerste Kamerdebat valt de voormalige topambtenaar direct door de mand.

De zichtbaar nerveuze Schoof blijkt geen partij voor de veel betere debaters in de Tweede Kamer. De premier heeft een tekst ingestudeerd, en het lukt hem maar niet om antwoord te geven op de vragen die hem vanuit de Kamer worden gesteld. “Hij is een grammofoonplaat van algemeenheden”, constateerde Stephan van Baarle van Denk.

Anders dan Pieter Omtzigt op woensdag slaagde Schoof er niet in duidelijk afstand te nemen van een retweet van minister Faber, waarin ze GroenLinks-PvdA-Kamerlid Esmah Lahlah een 'PvdA-hoofddoekje’ noemde. Ook weigerde hij te zeggen of hij de PVV-ministers had aangesproken die al op hun eerste dag in functie denigrerend spraken over vrouwen met hoofddoeken.