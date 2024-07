Links blok de grootste bij Franse verkiezingen, extreemrechts verslagen

De linkse alliantie is volgens een eerste exitpoll de grootste geworden in de tweede ronde van de Franse parlementsverkiezingen. De verenigde linkse partijen (Nouveau Front Populaire) zouden tussen de 172 en 192 zetels behalen in de Assemblée.

Er zijn in totaal 577 zetels te verdelen in het Franse parlement. In de tweede ronde deed in veel districten nog maar een kandidaat mee die het opnam tegen RN. De linkse en centristische partijen hoopten zo een verkiezingsoverwinning voor extreemrechts te voorkomen. Die strategie lijkt te hebben gewerkt.