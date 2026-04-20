Kabinet-Jetten laat niet grote bedrijven maar startende ondernemers opdraaien voor energiecrisis

En weer ontziet het kabinet-Jetten de sterkste schouders. De rekening voor de compensatie voor de hoge olieprijs wordt neergelegd bij startende ondernemers. Hun startersaftrek wordt per 2027 afgeschaft, zo valt op te maken uit de gepubliceerde plannen. Terwijl startende ondernemers het financieel zwaarder krijgen, hoeven grote bedrijven zich geen zorgen te maken – ook niet als ze door de gestegen energieprijzen juist veel meer winst maken.

Behalve nieuwe ondernemers zullen ook cafébezoekers de prijs gaan betalen. CDA, VVD en D66 maken alcohol duurder. De opbrengsten van deze maatregelen worden onder meer ingezet om fossiele subsidies te verhogen. Zo gaat de onbelaste reiskostenvergoeding met € 0,02 tot € 0,25 per kilometer omhoog. Daarover meldt het kabinet:

“Dit gaat met terugwerkende kracht gelden voor heel 2026. Omgerekend leidt de hogere reiskostenvergoeding tot een voordeel van circa € 0,30 per liter brandstof. Hiermee kan voor noodzakelijk woon-werkverkeer een substantieel deel van de prijsstijging aan de pomp worden weggenomen.”

In totaal maakt het kabinet bijna een miljard euro vrij voor maatregelen tegen de energiecrisis. Vrachtenwagenrijders hoeven vanaf 1 juli geen motorrijtuigenbelasting meer betalen. De motorrijtuigenbelasting voor bestelbusjes wordt gehalveerd. Boeren en vissers krijgen een tegemoetkoming van 50 miljoen euro.

Het kabinet trekt 195 miljoen euro uit voor het Noodfonds Energie ten behoeve van mensen met lage inkomens. Daarnaast worden er maatregelen genomen om het energieverbruik terug te dringen. Denk bijvoorbeeld aan een potje van 15 miljoen euro om huizen te isoleren.

Dagblad Trouw meldt dat er diverse groepen zijn die geen baat hebben bij de maatregelen:

“Wie geen profijt heeft van dit pakket zijn werkende mensen met een inkomen net boven het minimum, zoals winkelmedewerkers en zorgpersoneel. Zij verdienen vaak te veel voor toeslagen, maar te weinig om de hogere inflatie zelf op te vangen. Ook zijn er grote groepen werknemers die niet eens een reiskostenvergoeding van hun baas krijgen. Zij zien geen cent van de hogere vergoeding via de belasting, maar ze moeten wel de hogere benzineprijs betalen.”