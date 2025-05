The Rights Forum doet aangifte na haatcampagne aangevoerd door SBS, de Telegraaf en Frits Barend

The Rights Forum doet aangifte na een stroom haatberichten en dreigementen die volgden op hun steun aan de inclusieve 4 mei-herdenking . Deze alternatieve dodenherdenking in Den Haag trok duizenden bezoekers.

The Rights Forum, bekend om zijn standpunten ten aanzien van Palestijnse rechten, werd in diverse media ten onrechte aangewezen als organisator van het evenement. SBS6 en De Telegraaf boden Frits Barend een platform om de organisatie te beschuldigen van antisemitisme, waarbij hij beweerde dat het The Rights Forum "om één ding gaat: Joden pakken."

"Met die blik moet ook de ophitsing door verschillende media worden bekeken," stelt The Rights Forum in een verklaring. "De redactie had niet de moeite genomen om uit te zoeken wie de echte organisatoren zijn. De kans om The Rights Forum te belasteren was kennelijk te verleidelijk."