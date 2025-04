Dit is hoe je genocide rechtvaardigt Opinie • Vandaag • leestijd 2 minuten • 380 keer bekeken • bewaren

René Romer Eigenaar van TransCity en Auteur

Vandaag gebeurt het rechtvaardigen en aanmoedigen van genocide door de Telegraaf-redactie gehéél vrijwillig.

Het ontkennen van de holocaust op 6 miljoen joodse Europeanen is zéér terecht strafbaar. Maar het rechtvaardigen en zelfs aanmoedigen van de genocide op het Palestijnse volk mag blijkbaar ongestraft gebeuren. Ook in Nederland.

Het citaat hieronder is afkomstig van Frits Barend. Het komt uit het SBS-programma Nieuws van de Dag , gemaakt in samenwerking met De Telegraaf en ook te zien op de Telegraaf-website.

Ik heb nog enig begrip voor het feit dat Frits Barend het dramatische verleden van de familie van zijn vaders kant voor altijd met zich meedraagt. Dit heeft zijn wereldbeeld sterk beïnvloed. Toch is de Holocaust juist voor veel andere joodse Nederlanders de drijfveer om zich nadrukkelijk te verzétten tegen de Israëlische horrormisdaden jegens het Palestijnse volk.

Maar voor de redacties van SBS6 en De Telegraaf heb ik geen enkel begrip. Dat via SBS6/Telegraaf óók in Nederland de genocide op het Palestijnse volk niet alleen wordt gerechtvaardigd, maar in het slot van onderstaand citaat zélfs wordt aangemoedigd, is ronduit schokkend.

Hier het citaat:

Frits Barend: “Wat iedereen vergeet: er is één land in het Midden-Oosten waar moslims, joden, Arabieren, christenen en Druzen samenwonen. En dat zou het enige land zijn dat niet deugt? Noem mij één land in het Midden-Oosten rondom dat kleine landje waar al die mensen in vrede met elkaar leven. Eén land, en dát land zou niet deugen? Het is een schande werkelijk hoe er ook in Nederland gereageerd wordt op Israël.

Israël is op 7 oktober ook niet begonnen. Het ging hartstikke goed tussen Israël en de omringende landen. Gaza, ik zal niet zeggen dat het ideaal was, maar in vergelijking met de situatie in Syrië, Egypte en Libanon, was Gaza een paradijs.

Nu doet iedereen alsof Israël begonnen is, of Israël het schandelijke land is. Het enige wat Israël doet is zijn eigen bevolking beschermen. En dat zou je dus niet mogen doen?

Stel dat het Ardennenoffensief van begin 1945, dat heeft tienduizenden mensen (het leven) gekost… hadden ze dan maar moeten zeggen, ja laten we daar maar in godsnaam mee stoppen, het kost te veel mensenlevens? Dan hadden wij hier nu niet gezeten, ik zeker niet.”

Natuurlijk staat dit hele citaat van Frits Barend boordevol bizarre Trumpiaanse leugens. Maar dat SBS6/Telegraaf zelfs vandáág nog opiniemakers álle ruimte geeft om - via de vergelijking met het Ardennenoffensief - te betogen dat de massaslachtingen op het Palestijnse volk gerechtvaardigd zijn en dús moeten worden voortgezet, is bijna misdadig.

Tijdens de Tweede Wereldoorlog kon De Telegraaf nog het excuus aanvoeren dat het door de redactie aanzetten tot genocide op het joodse volk onder druk van de Duitse bezetter gebeurde. Maar vandaag gebeurt het rechtvaardigen en aanmoedigen van genocide door de Telegraaf-redactie gehéél vrijwillig.