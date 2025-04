Bij inclusieve dodenherdenking in Den Haag aandacht voor genocide in Gaza

“We doen dit niet omdat we tegen het herdenken van de slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog zijn maar omdat we juist de vurige belofte van toen - ‘nooit meer’ - in stand willen houden. Voor alle mensen die vervolgd worden om wie ze zijn. De slachtoffers van toen én de slachtoffers van nu”, stellen ze in een verklaring. “De Holocaust had nooit mogen gebeuren. En mag ook geen legitimatie zijn voor de genocide in Gaza.”