Texas vervolgt vrouw voor moord na plegen van abortus

Een 26-jarige vrouw uit Texas is gearresteerd en wordt aangeklaagd voor moord nadat ze haar zwangerschap had beëindigd. In Texas geldt sinds enkele maanden een draconische anti-abortuswet die het plegen ervan strafbaar maakt tenzij complicaties tijdens de zwangerschap het leven van de moeder bedreigen. Verklikkers kunnen rekenen op tipgeld dat kan oplopen tot duizenden dollars.

Het Amerikaans hooggerechtshof doet onderzoek naar de extreem conservatieve abortuswet in Texas, maar oordeelde vorig jaar al dat tot het onderzoek is afgerond, de wet uitgevoerd mag worden. Meerdere Republikeinse staten hebben sindsdien van de gelegenheid gebruik gemaakt om hun eigen strenge abortuswetten alvast aan te nemen. Sinds in Texas de wet in werking trad, zijn naar schatting enkele duizenden vrouwen de staatsgrens over gevlucht voor een geheime abortus.