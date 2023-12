Texaanse moeder moet de staat uit voor levensreddende abortus

Een 31-jarige Amerikaanse zwangere vrouw moet een verre reis maken omdat de staat Texas haar geen abortus toestaat. Kate Cox, die al twee kinderen heeft, wil de abortus omdat de foetus een zeldzame genetische afwijking heeft. Die zorgt ervoor dat de foetus nog voor de geboorte of anders vlak daarna zal overlijden.

Tot anderhalf jaar geleden konden Amerikaanse vrouwen in elke staat een abortus krijgen. In juni 2022 besloten de ultraconservatieve rechters in het Amerikaanse Hooggerechtshof dat recht echter af te schaffen.