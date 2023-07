Terwijl Florida vecht tegen imaginair woke-spook verlaten verzekeraars de staat vanwege klimaatcrisis

19 jul. 2023 - 20:39

Een aantal verzekering maatschappijen heeft Florida verlaten, maar volgens het artikel zijn er nog steeds honderden verzekeringsmaatschappijen die polissen aanbieden in de Sun State: "Some insurers in Florida have gone out of business in recent years, brought down by massive payouts from storms. Still, drivers and homeowners who AAA dropped have options for finding a new insurer. Hundreds of companies — including Allstate, Esurance, Geico, Hartford and 21st Century — still offer policies in the state, according to Florida's database of insurance companies. " Florida heeft inmiddels wetgeving aangenomen die voorziet in de creatie van een herverzekeringsfond van 1 miljard dollar, dat bedoeld is om de verzekeringsmarkt te stabiliseren: Last year, Gov. Ron DeSantis signed a law that, among other things, creates a $1 billion reinsurance fund and puts disincentives in place to prevent frivolous lawsuits. The law takes effect in October. " https://www.cbsnews.com/miami/news/ron-desantis-signs-insurance-bill-stabilize-market/

