Florida verbiedt schoolboeken over Holocaust, want te woke • Nieuws • Vandaag • leestijd 1 minuten • 156 keer bekeken • bewaren

De Amerikaanse staat Florida verbiedt het gebruik van twee lesboeken over de Holocaust op scholen, meldt de Jewish Telegraph Agency (JTA). Bij een derde schoolboek moet de uitgever een passage over de Hebreeuwse Bijbel aanpassen, omdat daar de term ‘sociale rechtvaardigheid’ in voorkomt. De Republikeinse gouverneur van de staat, Ron DeSantis, staat dergelijke begrippen niet toe in het onderwijs, omdat ze ‘te woke’ zouden zijn.

Een woordvoerder van het ministerie van Onderwijs van de staat verklaart tegenover JTA dat de verboden schoolboeken “niet voldeden aan onze hoge normen”. De werkelijke reden is dat de staat niet wil dat kinderen in contact komen met onderwerpen als sociale rechtvaardigheid of institutioneel racisme. Vorig jaar ondertekende DeSantis de Stop Woke Act. Die wet verbiedt docenten om leerlingen zich schuldig te laten voelen over historische gebeurtenissen.